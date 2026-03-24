Nel nuovo Maradona creiamo una Hall of Fame del Napoli che ci rappresenti davvero

Nel progetto del nuovo Maradona viene proposta la creazione di una Hall of Fame del Napoli, un luogo dedicato alla memoria della squadra. Si tratta di uno spazio pensato per rappresentare le stagioni più significative, non solo in termini di trofei vinti, ma anche di ricordi e emozioni che hanno segnato la storia del club. Questo progetto mira a valorizzare momenti e persone che hanno lasciato un segno nel passato della squadra.

Nel nuovo Maradona creiamo uno spazio serio della memoria, una Hall of Fame del Napoli che ci rappresenti davvero Ci sono stagioni che si ricordano per i trofei e altre che restano appese alla memoria come panni stesi al sole: non vincono nulla, eppure profumano di casa. Le nuove generazioni, si dice, vivono di presente. Consumano l’oggi con la velocità di uno scroll, senza il bisogno – o forse senza il tempo – di voltarsi indietro. Le altre, anche la mia che non è poi così antica, sono cresciute invece con il culto del passato: racconti tramandati con una certa enfasi, a volte persino mitologica, che trasformavano il calcio in un romanzo popolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Nel nuovo Maradona creiamo una Hall of Fame del Napoli che ci rappresenti davvero Articoli correlati Leggi anche: Stadio Maradona, Cosenza: «Hall of Fame e lavori a fine stagione. Obiettivo ridurre le vibrazioni» WWE: Logan Paul crede che Vince McMahon verrà introdotto nella Hall Of FameLogan Paul, sa come far discutere di sé, e sa come far discutere il fan della WWE, queste nuove dichiarazioni, non fanno certo eccezione Alla domanda... NAPLES LEAGUE, SCOPPIA LA RISSA NELLA PARTITA DEL NAPOLI CREATORS Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nel nuovo Maradona creiamo una Hall of... Temi più discussi: Restyling Maradona troppo caro? Cosenza: Quando venivano finanziati 150 milioni per l'Arechi di Salerno cosa si diceva?; Stadio Maradona, spunta la data di inizio dei lavori! L'ass. Cosenza: Prevista hall of fame con le stelle azzurre, ecco quando si parte; Hall of Fame al Maradona in stile Los Angeles, idea del Comune di Napoli e possibile referendum. Napoli, presentato il nuovo murale di Jorit al Maradona: la street art che ritrae i campioni del calcioUn volto per ogni generazione, o quasi, un campione per ogni emozione: è questa l’idea alla base del nuovo murale realizzato da Jorit all’esterno dello stadio Maradona, ... ilmattino.it Hall of Fame al Maradona in stile Los Angeles, idea del Comune di Napoli e possibile referendumNuovi passi in avanti per il restyling dello stadio Maradona di Fuorigrotta che contiene la speranza di essere inseriti tra le sedi di Euro 2032. E' arrivato l'annuncio, ai microfoni di Radio CRC, di ... msn.com Nel nuovo Maradona creiamo una Hall of Fame del Napoli che ci rappresenti davvero Oltre il murale di Jorit. La questione è più larga, quasi civile. Perché riguarda il modo in cui una comunità custodisce la propria memoria. Di Armando De Martino https://www - facebook.com facebook