nel mondo oltre cento conflitti armati nel 2025

Spostando lo sguardo ai dati più recenti, secondo l’Uppsala Conflict Data Program nel 2025 il mondo ha contato oltre 100 conflitti armati, concentrati principalmente in Ucraina, Gaza, Yemen, Siria, Etiopia e Somalia. Le stime di Acled sostengono che le vittime delle guerre nel 2025 sono state più di 240.000. Per contrastare questa deriva, occorre tornare a figure che hanno fatto della pace una missione di vita. Una figura molto importante legata alla nonviolenza è stata quella di Gandhi. Con la sua guida morale e politica, contraria a ogni tipo di violenza, ha portato l’India all’indipendenza nel 1947. Come lui stesso affermava: "La non violenza non va predicata, ma va praticata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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