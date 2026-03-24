Nella conservatrice Arcore passa il No di misura: il 50,25% boccia la riforma della giustizia proposta nel referendum, contro il 49,75% a favore del Sì. E, a sorpresa, in diversi comuni del Vimercatese il testa a testa ha tenuto banco fino all’ultimo voto. Ad Agrate Brianza prevalgono i contrari alla separazione delle carriere, ma anche qui per una manciata di voti: 50,37% contro 49,63%. Ad Aicurzio passa il Sì con il 50,75%, il No è al 49,26%. A Bellusco 51,81% per il No, Sì al 48,19%; a Bernareggio Sì al 51,57%, No al 48,43%. Burago No al 51,09%, Sì al 48,91%, Busnago l’opposto: 53,44% per il Sì e 46,56% No. Camparada Sì al 55,66% e No al 44,34%; Caponago Sì al 51,63% e No al 48,37%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel fortino rosso prevalgono i No. E Arcore si ritrova con Vimercate

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