Nel calendario 2026 c'è un ponte nascosto | come fare 9 giorni consecutivi di vacanza con 4 di ferie

Nel calendario del 2026 è presente un ponte nascosto che permette di ottenere nove giorni di vacanza con solo quattro giorni di ferie. Complessivamente, il calendario prevede 31 giorni di vacanza e 8 di ferie, con un ponte tra il 25 aprile e il 1° maggio che consente di pianificare un periodo prolungato di riposo.

Il calendario 2026 offre ponti interessanti: 31 giorni di vacanza con 8 di ferie. Ce n'è uno strategico nell'ottica di un viaggio: tra 25 aprile e 1° maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Nel 2026 sarà possibile fare 31 giorni di vacanza prendendo 8 giorni di ferie: ecco comeCome il 2025 anche il 2026 è pronto a “regalarci” un messe di vacanze prendendo solo 8 giorni di ferie. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nel calendario 2026 c 8217 è un 8220... Temi più discussi: Calendario scolastico 2026, il ponte del 2 giugno può valere fino a 4 giorni: ecco dove; Quando chiudono le scuole a Pasqua 2026, c'è una brutta notizia; Calendario della Settimana Santa 2026: quando cade Pasqua?; Vacanze di Pasqua 2026, quando organizzare un viaggio? Il calendario dei ponti. Calendario scolastico 2026, il ponte del 2 giugno può valere fino a 4 giorni: ecco doveNon ci saranno le stesse pause per tutti. Tra Pasqua, Carnevale, 1° maggio e 2 giugno, il calendario scolastico 2026 cambia da regione a regione ... nostrofiglio.it Calendario delle vacanze di Pasqua 2026: niente maxi ponte, quando chiudono le scuole regione per regioneQuando chiudono le scuole per Pasqua 2026? Ecco tutte le date regione per regione e quanto dureranno davvero le vacanze. alfemminile.com #Reja: "Campionato aperto, ma il calendario può dare una mano all' #Inter" x.com La prima edizione della rassegna offre un calendario diffuso che mette in rete imprese, ricerca e territorio. Appuntamenti su AI, mobilità sostenibile, cultura e nuove competenze - facebook.com facebook