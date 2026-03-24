Nei parchi arriva il Coach di quartiere

Istruttori qualificati proporranno, tra aprile e ottobre, percorsi di attività fisica, movimento, gioco e aggregazione secondo un calendario che sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito del Comune I coach di quartiere sono istruttori qualificati che proporranno, tra aprile e ottobre, percorsi di attività fisica, movimento, gioco e aggregazione secondo un calendario che sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito del Comune e che sarà costantemente aggiornato. L’iniziativa avrà luogo in sei diversi parchi della città: Parco del Naviglio (via Naviglio Alto), Vilma Preti (via Verona), Parco 8 Ottobre (via Montanara), Testoni (via Mordacci), Dronato (via Sanremo) e Ferrari (via Torelli). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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