NDIRE e APS Io X Benevento avviano il progetto pilota Scuola Estesa

L'NDire e l'associazione APS “Io X Benevento” hanno avviato il progetto pilota “Scuola Estesa”. La prima sessione formativa si è svolta online e ha coinvolto numerosi partecipanti. L'iniziativa mira a ampliare le attività scolastiche attraverso un percorso sperimentale. I dettagli sullo svolgimento e sui soggetti coinvolti saranno comunicati nei prossimi giorni.

Tempo di lettura: 4 minuti Con un primo incontro formativo online, che ha visto una partecipazione ampia e qualificata da parte del mondo della scuola e del Terzo Settore, ha preso ufficialmente il via, martedì 24 marzo, il progetto pilota nazionale “Scuola Estesa”, il cui accordo di collaborazione è stato siglato lo scorso 6 novembre tra il presidente INDIRE, rappresentato dal presidente prof. Francesco Manfredi e l’APS “Io X Benevento” rappresentata presidente Giuseppe Schipani, soggetto promotore della Comunità Educante “Insieme per Benevento”. L’iniziativa, che intreccia scuola, territorio e ricerca in una visione educativa nuova,. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - NDIRE e APS “Io X Benevento” avviano il progetto pilota “Scuola Estesa” Articoli correlati Pisa, sostegno al progetto Anch’io “Guido” di Eppursimuove asd-apsANCH’IO “GUIDO” è il progetto di Eppursimuove Asd-Aps sostenuto dalla Region Centro Nord di UniCredit grazie al Fondo Carta Etica della banca. Leggi anche: Scuola calcio popolare: allenamento, merenda e studio. Progetto pilota ad Arezzo