nazionali sette neroverdi in partenza

Nemmeno il tempo di festeggiare il pari contro la Juventus che alla ‘legione straniera’ di stanza nel Sassuolo ha dovuto fare la valigia e raggiungere le nazionali di appartenenza. Sette, in totale, i giocatori della prima squadra precettati per impegni che hanno valore diverso tra di loro. Perché qualcuno gioca in amichevole, ma nel caso di Muharemovic e Muric potrebbero valere la partecipazione a quei mondiali ai quali sono invece già affacciati, ad esempio, la Norvegia di Thorstvedt e il Canada di Konè. Cominciamo proprio dal difensore scuola Juve e dal ‘portierone’ reduce dai ‘miracoli’ dell’Allianz Stadium, allora, impegnati nel primo atto dei playoff, per dire che il primo, con la ‘sua’ Bosnia, sfida il Galles a Cardiff giovedi alle 20,45 e se passa potrebbe trovare in finale, se ci arriva, l’Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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