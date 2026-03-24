Nazionale cantanti | Cassano boccia Fagioli parole pesantissime

Recentemente sono emerse discussioni riguardo alle scelte del commissario tecnico in merito alla selezione dei giocatori per il playoff mondiale. In particolare, si è acceso un dibattito sull’assenza di Nicolò Fagioli tra i convocati, suscitando reazioni di varia natura tra esperti e tifosi. Contestualmente, alcune dichiarazioni hanno coinvolto anche analisi sulle recenti prestazioni di squadre di club e le loro partite più recenti.

Su Fiorentina-Inter e la stagione dei viola: “Mi hanno sorpreso i nerazzurri. Campionato indegno” In questi giorni ci sono state alcune polemiche sulle convocazioni di Gattuso per il playoff Mondiale, in particolare per l’assenza tra i convocati di Nicolò Fagioli. Negli ultimi mesi il centrocampista della Fiorentina è tornato su ottimi livelli, domenica contro l’ Inter è stato in assoluto uno dei migliori in campo, eppure il CT lo ha lasciato a casa optando per Pisilli al posto dell’infortunato Verratti. Cassano boccia Fagioli: “In Nazionale cantanti, per me è scarso” (AnsaFoto) – Calciomercato.it Del partito pro-Fagioli, di nuovo molto affollato, non fa sicuramente parte Antonio Cassano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Nazionale cantanti”: Cassano boccia Fagioli, parole pesantissime Articoli correlati Cassano attacca Fagioli: «Convocato in Nazionale? Sì, in quella cantanti. Per me è scarso». Che bordata all’ex Juventus!di Redazione JuventusNews24Antonio Cassano ha attaccato duramente l’ex centrocampista bianconero Nicolò Fagioli. Antonio Cassano sprezzante su Nicolò Fagioli: “Scarso, da nazionale cantanti. O può fare atletica”Antonio Cassano è sarcastico sulla possibile convocazione di Nicolò Fagioli: "In Nazionale cantanti. Altri aggiornamenti su Nazionale cantanti Cassano durissimo con Fagioli: Nazionale? Forse quella dei cantantiAntonio Cassano è stato uno dei protagonisti dell’evento Viva el futbol al teatro Verdi dove, tra i tanti temi, ha detto la sua su Fagioli, come sempre in modo ... lalaziosiamonoi.it Cassano esplode: Scarso. Gattuso non l'ha convocato? Può giocare solo nella nazionale CantantiAntonio Cassano è sempre molto fumantino nei suoi interventi a Viva el Futbol. Nel corso dell'appuntamento al Teatro Verdi di Firenze della nota trasmissione calcistica, Fantantonio ha parlato della F ... msn.com