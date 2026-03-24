Narcotraffico tra l' Albania e Japigia | in 25 scelgono il rito abbreviato

I carichi della DIA dai Balcani a Japigia: ricostruiti i flussi di eroina e cocaina per i clan. Per 25 imputati appuntamento in aula il prossimo 11 maggio Si è chiusa l'udienza preliminare per l’inchiesta 'Ura', l’operazione della Dia di Bari che nel maggio 2025 portò all’esecuzione di 52 arresti, smantellando un asse del narcotraffico internazionale tra i Balcani e i clan locali. Dinanzi alla gup Antonella Cafagna, 25 dei 26 imputati hanno formulato richiesta di accesso al rito abbreviato. Il processo inizierà il prossimo 11 maggio. Per un solo indagato la posizione è stata stralciata: ha richiesto il patteggiamento, che verrà discusso nella prossima udienza. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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