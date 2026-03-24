Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 84 anni è deceduto stamani dopo essere stato investito ieri sera in Corso Vittorio Emanuele, a Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30, vicino al numero 532. L’anziano stava attraversando la strada quando è stato colpito da uno scooter Aprilia 125 guidato da una ragazza di 27 anni, diretta verso Piazza Mazzini. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi. È stato portato d’urgenza all’Ospedale Pellegrini, ma purtroppo è morto intorno alle 5 di questa mattina. Il corpo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali accertamenti. La conducente dello scooter è stata invece portata all’Ospedale CTO per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, scooter investe anziano su Corso Vittorio Emanuele: muore 84enne

Articoli correlati

Napoli, investito in corso Vittorio Emanuele: architetto muore in ospedaleÈ morto Italo Ferraro, l'architetto 85enne investito da uno scooter ieri sera lungo Corso Vittorio Emanuele.

Morto l’uomo investito da scooter a Corso Vittorio Emanuele: secondo incidente mortale in due giorni a NapoliIncidente al Corso Vittorio Emanuele, deceduto nella notte l'uomo investito nella serata di ieri.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Corso Vittorio Emanuele

Napoli, investito al Corso Vittorio Emanuele: morto il professor Italo FerraroGravissimo incidente ieri sera al Corso Vittorio Emanuele. Investito da uno scooter il professor Italo Ferraro, 85 anni, autori di numerosi libri, specialmente dedicati ai quartieri ... ilmattino.it

Muore un altro pedone: investito da uno scooter al corso Vittorio EmanueleSecondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe lo scrittore Italo Ferraro. A segnalare la notizia, confermata dalla polizia municipale, il deputato ... napoli.repubblica.it