L’allenatore del Napoli ha espresso fiducia nella possibilità di una rimonta durante la stagione, sottolineando che tutto dipenderà dai risultati delle prossime partite. La squadra si prepara a sfide che potrebbero cambiare gli equilibri in classifica, ma al momento non ci sono certezze su come si evolveranno gli eventi nei mesi a venire.

Se il Napoli sarà in grado di dire la sua da qui ai prossimi mesi per la lotta Scudetto, lo potrà dire soltanto il tempo e le prossime partite che potranno rivelarsi decisiva. La prima di queste quella che gli azzurri si troveranno a giocare contro il Milan al rientro dalla sosta, di fatto match cruciale per la squadra di Antonio Conte. Napoli, lotta Scudetto e la convinzione di Conte. La verità è che gli azzurri ad oggi hanno 7 punti di ritardo rispetto alla capolista Inter, una distanza importante che sembra non sia un elemento insuperabile per dirsi in grado di poter ancora mettere in difficoltà i nerazzurri. Il primo che sarebbe ad oggi... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, rimonta possibile e Conte è sicuro: due aspetti hanno convinto l’allenatore

Articoli correlati

Capello sicuro: «Scudetto riaperto? L’Inter dovrebbe sbagliare altre 2-3 partite, i cambi di Chivu non mi hanno convinto. Il Milan con la Lazio…»Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli...

Napoli, Paolo Del Genio sicuro: “L’allenatore della prossima stagione”Il futuro di Antonio Conte sembra ormai tracciato e porta ancora una volta verso Napoli.

Napoli Chelsea 2-3, Antonio Conte spiega tutto in conferenza stampa!

Aggiornamenti e notizie su Napoli rimonta possibile e Conte è...

Temi più discussi: Calendario e il rientro dei big: ecco perché il Napoli può credere allo scudetto più del Milan; I piani di Milan e Napoli per la rimonta sull’Inter: Allegri ha un’arma tattica, Conte va in ferie e prepara l’assalto; Serie A, Napoli-Lecce 2-1: Conte la rimonta nella ripresa; Il Napoli vince in rimonta contro il Lecce, malore in campo per Banda ma ora sta bene e è vigile.

Rimonta Napoli sull’Inter? Palmeri: Ecco perché è possibile. Ma sarebbe…Non si può però ritenere non possibile la rimonta del Napoli sull’Inter, commenta Tancredi Palmeri su Sportitalia ... msn.com

Il Napoli di Conte e la rimonta all’Inter: si può fareIl Napoli di Conte e la rimonta all'Inter: sette punti in tre partite. La Gazzetta: l'importanza del ricordo della rimonta dello scorso anno ... ilnapolista.it

Venditori di cozze in piazza a Napoli: «Siamo rovinati, nessuno compra più niente». Dopo pochi giorni dall'arme epatite A sono tutti sul lastrico. - facebook.com facebook

Napoli, investito mentre attraversa la strada: professor Italo Ferraro muore in ospedale x.com