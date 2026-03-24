Napoli nuovo giovanissimo obiettivo | possibile derby di mercato con la Roma!

Sul mercato dei giovani talenti, Napoli e Roma stanno seguendo con attenzione il percorso di un esterno classe 2007 che gioca nel Salisburgo. Entrambe le società hanno inserito il calciatore tra gli obiettivi e potrebbero confrontarsi nelle prossime settimane per portarlo in Italia. La trattativa tra le due squadre sembra essere una delle possibili evoluzioni del mercato giovanile in vista della prossima sessione.

Il Napoli e la Roma si stanno muovendo con grande attenzione sul mercato dei giovani talenti e hanno entrambe messo nel mirino Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 attualmente in forza al Salisburgo. Il giovane calciatore, secondo il giornalista di mercato Nicolò Schira, sta attirando l’interesse di numerosi club europei grazie a prestazioni convincenti in Austria,,,e a qualità tecniche non comuni per la sua età. Il Napoli segue da vicino il suo sviluppo, puntando a rinforzare il reparto offensivo con prospetti di grande futuro. La situazione di mercato e gli ostacoli. Nonostante l’interesse italiano, la situazione di Alajbegovic è complicata dalla presenza del Bayer Leverkusen, che mantiene un forte controllo sul giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, nuovo giovanissimo obiettivo: possibile derby di mercato con la Roma! Articoli correlati Napoli, si riapre la trattativa per l’obiettivo di mercato: “Possibile un nuovo tentativo in estate”Il nome di Leon Goretzka torna prepotentemente sotto i riflettori del calcio italiano. Leggi anche: Napoli, Manna sfida la Lazio: il ds ha un nuovo obiettivo di mercato Altri aggiornamenti su Napoli nuovo giovanissimo obiettivo... Argomenti discussi: Cagliari Napoli, intervista Fabio Pisacane. Napoli, nuovo obiettivo per la stagione estiva: ringiovanire la squadraIl Napoli sarà travolto da una ventata di cambiamento. Terminata la stagione, l’assetto del centrocampo potrebbe essere cambiato totalmente. dailynews24.it Napoli, Armando Izzo incontra i giovani calciatori: Prima l’educazioneNapoli - Il ritorno alle origini diventa occasione per parlare ai più giovani e lasciare un segno che va oltre il campo. Armando Izzo torna nel quartiere in ... pupia.tv