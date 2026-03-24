Napoli investito mentre attraversa la strada | morto in ospedale il professor Italo Ferraro

Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada nel centro di Napoli e, dopo esser stato soccorso, è deceduto in ospedale. Si tratta di un docente universitario e scrittore. L’incidente si è verificato in una zona conosciuta della città, dove sono intervenuti i soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

(Adnkronos) – Un altro pedone investito e ucciso in centro a Napoli: era un docente universitario e scrittore. È morto all'alba di oggi il professor Italo Ferraro, architetto di 85 anni, già docente di Progettazione alla facoltà di Architettura della Federico II e autore dell'Atlante Storico di Napoli. Ferraro è stato investito da uno scooter intorno alle 19.30 di ieri in corso Vittorio Emanuele a Napoli, mentre attraversava la strada. Alla guida c'era una donna di 27 anni. Subito soccorso, Ferraro è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'Ospedale Pellegrini dove è morto questa mattina. La sua salma al momento resta a disposizione della Procura, che sta valutando di disporre l'autopsia. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Napoli, investito al Corso Vittorio Emanuele: morto il professor Italo Ferraro “È lui, quello famoso”. Investito mentre attraversa la strada, è morto poco dopo in ospedaleAncora sangue sull’asfalto e ancora una tragedia che scuote profondamente una città già segnata da episodi simili. Contenuti utili per approfondire Italo Ferraro Tragedia a Napoli, investito mentre attraversa la strada: morto in ospedale il professor Italo FerraroInvestito da uno scooter in centro, l’85enne docente della Federico II muore dopo il ricovero. Indaga la Polizia Locale ... affaritaliani.it Italo Ferraro muore investito da scooter mentre attraversa la strada, tragedia nel mondo della culturaNapoli, muore investito l’architetto e scrittore Italo Ferraro Nella prima serata di lunedì 23 marzo, in corso Vittorio Emanuele a Napoli, l’architett ... assodigitale.it