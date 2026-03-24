napoli crescono i casi di epatite a

Crescono i casi di epatite A nel napoletano e si moltiplicano gli inviti a non consumare molluschi crudi; i pescivendoli protestano davanti al municipio di Napoli contro l'ordinanza del comune che, pur consentendone la vendita, vieta ai ristoranti di servire i frutti di mare senza cuocerli. L'Asl di Latina ha immediatamente attivato tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute pubblica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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