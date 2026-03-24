nahitan nandez ha il covid salta gli impegni con la nazionale uruguaiana

Il centrocampista è risultato positivo al Covid-19 e non ha potuto partecipare agli impegni con la nazionale uruguaiana. La convocazione è stata annullata in seguito alla diagnosi. La positività è stata comunicata prima delle partite programmate. Nandez non è stato presente alle sedute di allenamento della squadra nazionale.

Nahitan Nandez è risultato positivo al Covid-19 con il centrocampista ex Cagliari che non ha potuto rispondere alla convocazione della nazionale dell’Uruguay. Nandez salta la nazionale: ha il Covid (IA Foto) – calciomercato.it A preoccupare la nazionale italiana è il fatto che Nandez sia compagno di squadra di Retegui all’Al-Qadsiah Club, il centrocampista classe 1995 non sarà presente nelle amichevoli di preparazione al mondiale della prossima estate che l’Uruguay disputerà nei prossimi giorni contro Inghilterra e Algeria. Un’assenza pesante per l’Uruguay che dovrà fare a meno del centrocampista che dovrà recuperare presto dal Covid-19 per provare a rimettersi a disposizione della sua squadra di club e raggiungere gli obiettivi stagionali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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