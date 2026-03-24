Mysterium fidei | doppio concerto sulla passione con testi di Pre Toni Beline

“Mysterium fidei” è il nuovo progetto della Corale San Canciano che invita, tra musica e parole, a riflettere sulla Passione in preparazione della Pasqua. Una iniziativa importante alla terza edizione, anche quest’anno sostenuta da Usci Fvg che la inserisce tra gli appuntamenti del cartellone regionale di Paschalia. Una raccolta sonora, tra canti latini e letture in friulano, che vedrà la partecipazione di tre compagini corali: la San Canciano, ideatrice del progetto, diretta da Nicola Rossi, l’Arrigo Tavagnacco di Manzano e la Castions delle Mura, entrambe dirette da Michele Gallas, con l’accompagnamento organistico di brani scelti a cura di Alberto Pez. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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