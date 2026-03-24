musica da grandi chef una serata stellata nel nome di rossini

Undici Stelle Michelin hanno illuminato il cielo Pesaro, la città di Rossini. Il teatro per ‘Figaro Figaro Figaro’, domenica sera, è stato il Roof dell’hotel Charlie, per la regia di Fame Studio. Una serata goduriosa ma anche un omaggio al genio rivoluzionario del compositore pesarese. Tra gli chef anche due leggende della cucina italiana: Giancarlo Perbellini 3 stelle Michelin a Verona e Carlo Cracco con una colomba lievitata magistralmente e aromi da sogno. Ai fornelli 9 grandi chef stellati da tutta Italia sono stati i protagonisti di questo omaggio a Gioacchino, come spiega il ‘food guru’ Filippo Polidori che con Andrea Ancarani ha organizzato l’evento: "Rossini è stato capace di essere rock prima ancora che il rock esistesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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