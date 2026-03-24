Il Museo delle Navi Antiche presenta una mostra dedicata alla primavera tra riti, mare e luce, sottolineando come questa stagione rappresentasse un periodo di rinnovamento per gli antichi romani. Con l’equinozio, le giornate si allungavano e la luce predominava, portando un senso di rinascita naturale. La mostra illustra inoltre come questa stagione fosse associata a pratiche e celebrazioni specifiche nel mondo romano.

Per gli antichi romani la primavera segnava un vero e proprio momento di cambiamento. Con l’equinozio, le giornate tornavano ad allungarsi, la luce prendeva il sopravvento e la natura si risvegliava. Era il tempo delle celebrazioni legate alla rinascita, come i culti di Attis e Cibele, ma anche un passaggio fondamentale per la vita sul mare: con l’arrivo della bella stagione infatti si inaugurava il mare apertum, la riapertura della navigazione e dei commerci dopo i mesi invernali.Al Museo delle Navi antiche, adulti e bambini saranno guidati in un viaggio attraverso i reperti esposti, per capire quanto il ritmo delle stagioni fosse centrale nella vita quotidiana e nell’orientamento in mare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Museo delle Navi Antiche: La primavera degli antichi romani tra riti, mare e luce

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