Museo campano la valorizzazione parte dalle scuole | 30mila euro dalla Provincia

Nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale, tenutosi nella giornata di ieri, la Provincia di Caserta ha formalmente preso atto di un provvedimento monografico che prevede il prelevamento di 30.000 euro dal Fondo di Riserva, destinati a sostenere iniziative culturali rivolte agli studenti del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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