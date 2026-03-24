Taino (Varese) – Si moltiplicano le segnalazioni di tentativi di truffa legati a finte multe nel Basso Varesotto e nell’Alto Milanese. Messaggi e mail che simulano contravvenzioni al Codice della strada stanno raggiungendo numerosi cittadini, con l’obiettivo di indurli a pagare somme non dovute attraverso link fraudolenti. Il meccanismo è ormai collaudato: i destinatari ricevono una comunicazione apparentemente ufficiale, con tanto di riferimento a presunte infrazioni e alla minaccia di sanzioni maggiorate o addirittura del fermo amministrativo del veicolo. Il messaggio invita a cliccare su un link, spesso indicato come “ pagoPA “, per effettuare immediatamente il pagamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Multe farlocche a raffica, la truffa scorre via mail e sms. La Polizia locale: “Non pagate”

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