Riunione fiume ieri del consiglio di amministrazione del Monte Paschi di Siena. Il cda si è aggiornato ad oggi per approfondire e valutare alcuni pareri tecnici e legali sul caso dell’ad Luigi Lovaglio. Si continuerà ad esaminare l’adozione di eventuali provvedimenti nei confronti dell’amministratore delegato dopo la sua decisione di candidarsi con una lista alternativa a quella del board. Sul tavolo del cda, a quanto si apprende, restano aperte tutte le ipotesi, da quelle più estreme del licenziamento a quelle di un ridimensionamento dei poteri del banchiere, il cui mandato scade con l’assemblea che dovrà rinnovare il consiglio il prossimo 15 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mps, nuova riunione del cda. Pareri legali sull’ad Lovaglio

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