Mouratoglou lapidario su Alcaraz | Non gioca bene perché si annoia Come se non fosse interessato

Patrick Mouratoglou ha commentato l'eliminazione di Carlos Alcaraz a Miami, affermando che il tennista non gioca bene perché si annoia, dando l'impressione di non essere interessato alla partita contro Korda. La sua analisi si concentra sullo stato mentale del giocatore, senza approfondire altri aspetti tecnici o tattici della sconfitta.

Patrick Mouratoglou ha una sua teoria sull'eliminazione di Calros Alcaraz a Miami sorprendente contro Korda. Il coach ha spiegato quale potrebbe essere il principale problema nelle prossime stagioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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