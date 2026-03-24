Motociclista ferito dopo un frontale con un' auto | 20enne in ospedale

Un incidente tra un'auto e una motocicletta si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì. Un giovane di 20 anni che viaggiava sulla moto è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi. La dinamica esatta dell'incidente è ancora da chiarire.

Un motociclista di vent'anni è rimasto ferito martedì pomeriggio in un incidente che ha coinvolto anche un automobilista. Lo scontro è avvenuto ad Abbiategrasso (Milano), in via Milano, pochi istanti prima delle 14. A riportare conseguenze più pesanti in seguito allo schianto è stato il giovane centauro che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto a terra dopo l'impatto, frontale, con un'auto. La telefonata con la richiesta di soccorso ha fatto giungere in via Milano il personale sanitario del 118 con un'ambulanza, un'automedica e l'elicottero che si è alzato in volo da Como. Il 20enne è stato soccorso e trasferito all'ospedale Niguarda di Milano in volo, in codice giallo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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