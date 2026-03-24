Il progetto culturale “aMa Bologna 2026” si svolge a Bologna e comprende mostre, fotografie, visite guidate e incontri. Il programma è stato annunciato il 24 marzo 2026 e permette di partecipare a diverse attività nel corso della città. Le modalità di prenotazione sono disponibili per chi desidera assistere alle esposizioni e partecipare alle visite guidate programmate.

Bologna, 24 marzo 2026 - Un progetto culturale che attraversa Bologna tra mostre, fotografie, visite guidate e incontri. Appuntamenti che riempiranno l’agenda cittadina da marzo fino a maggio per una prima parte primaverile, con un calendario che punta a riscoprire la vera essenza della bolognesità, che “non è solo buon cibo e buon gusto”, ma anche “spirito cordiale, aperto e amichevole”. Un’occasione, insomma, per “attraversare la città con uno sguardo nuovo, amichevole nei confronti delle persone che incrociamo”. Questo - e molto altro ancora - è ‘aMa Bologna 2026 - Arte, Movimento e Ambiente’, che quest’anno taglia il traguardo della sesta edizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostre e visite guidate: ecco il programma di “aMa Bologna 2026”, come prenotare

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