Morto nell’incidente con la moto si cerca di appurare la dinamica Al vaglio le responsabilità

Il centauro perde il controllo della moto che all’incrocio striscia sull’asfalto e dopo 49 metri si ferma. Nel mezzo, ci sarebbe la caduta sulla carreggiata e lo scontro con un’auto parcheggiata in modo irregolare. Ieri in tribunale a Ferrara le testimonianze hanno cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente in cui perse la vita Alessio Maini, il 38enne morto nella notte tra il 10 e l’11 agosto 2023. Imputata per quei fatti, la proprietaria 34enne dell’auto contro la quale il motociclista è finito dopo aver perso il controllo della sua Ducati. Uno degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto ha raccontato come si sono svolti i rilievi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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