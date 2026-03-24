Morto in ospedale il pedone travolto all’incrocio

Da ilgiorno.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Marco Cauti, il 49enne investito nel primissimo pomeriggio di venerdì in piazza IV Novembre a Cremona. Il 49enne, dopo due giorni di ricovero nel reparto di Terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore, è spirato nella serata di domenica. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate, immediatamente soccorso da una dottoressa che aveva assistito all’incidente, era poi stato affidato alle cure di medici e paramedici del 118 intervenuti in pochi minuti. Intorno alle 13.30 di venerdì, Marco aveva attraversato la strada, provenendo da corso Pietro Vacchelli e diretto verso via Genala. Ma in quel momento stava transitando una Citroen C3, condotta da un 76enne che scendeva da via Tofane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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