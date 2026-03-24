"La nostra comunità è stata profondamente colpita da una notizia che ha lasciato tutti senza parole. La tragica scomparsa di un nostro concittadino, a seguito di un incidente avvenuto su una strada del nostro territorio, rappresenta una perdita che tocca da vicino l’intero paese. Una vita spezzata troppo presto, che ha generato sgomento e un diffuso sentimento di dolore". Sono le parole con cui l’amministrazione comunale pietralunghese piange Marco Clementi, dando voce all’enorme dispiacere e sconcerto di tutto il borgo altotiberino, sconvolto per l’improvvisa e tragica morte dell’imprenditore, molto conosciuto e stimato, titolare di una impresa edile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto in moto a Pietralunga: "Marco, una perdita che ci tocca tutti da vicino"

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