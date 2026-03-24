Durante la trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ha annunciato la scomparsa di Gino Paoli. Nel corso del suo intervento, ha espresso il dolore personale e ha ricordato come subito abbia pensato a Ornella Vanoni. L'annuncio è stato fatto in diretta, suscitando reazioni tra il pubblico presente in studio e gli spettatori a casa.

La notizia della morte di Gino Paoli è stata data in diretta, su Rai 1, da Antonella Clerici. La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” ha omaggiato il cantautore scomparso per un infarto a 91 anni ricordandone, tra altre cose, il rapporto affettivo e professionale con Ornella Vanoni. Clerici ha raccontato di aver incontrato molte volte Gino Paoli. Morte Gino Paoli, l’annuncio di Antonella Clerici Il ricordo di Ornella Vanoni da parte di Antonella Clerici Il sodalizio amoroso e artistico tra Gino Paoli e Ornella Vanoni Morte Gino Paoli, l’annuncio di Antonella Clerici Una Antonella Clerici emozionata ha dato in diretta la notizia della morte di Gino Paoli durante la trasmissione che conduce ogni giorno su Rai 1. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto Gino Paoli, il dolore di Antonella Clerici nell'annuncio in diretta: "Pensato subito a Ornella Vanoni"

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