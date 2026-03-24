È stato comunicato che Gino Paoli è deceduto all’età di 91 anni. La famiglia ha diffuso una nota chiedendo di rispettare la privacy e ha confermato il decesso durante la notte. Paoli era considerato una figura importante nel panorama della musica italiana, noto per canzoni come

Gino Paoli è morto all'età di 91 anni. Lo annuncia la famiglia in una note in cui chiede la massima riservatezza: «Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari». Era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 e viveva a Genova. Era considerato uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana: nella sua carriera ultrasessantennale ha scritto e interpretato brani di grande popolarità, da "Il cielo in una stanza" a "La gatta", da "Che cosa c'è" a "Senza fine", da "Sapore di sale" a "Una lunga storia d'amore", fino a "Quattro amici" con cui vinse il Festivalbar 1991. Paoli ha partecipato inoltre a cinque edizioni del Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Morto Gino Paoli, icona della musica italiana. Da "Sapore di Sale" a "Senza fine", tutti i suoi trionfi

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