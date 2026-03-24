Morto Gino Paoli ci lascia uno dei pilastri assoluti della musica leggera italiana Il ricordo del Genoa

Da calcionews24.com 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Gino Paoli, cantante e compositore italiano noto per il suo contributo alla musica leggera. Nato a Genova, aveva 91 anni e la sua scomparsa è avvenuta martedì 24 marzo. La città di Genova ha espresso il proprio affetto e gratitudine nei suoi confronti.

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