È morto Gino Paoli, cantante e compositore italiano noto per il suo contributo alla musica leggera. Nato a Genova, aveva 91 anni e la sua scomparsa è avvenuta martedì 24 marzo. La città di Genova ha espresso il proprio affetto e gratitudine nei suoi confronti.

Rudiger si racconta: «Ho messo da parte la mia salute perché volevo essere al 100% per la squadra. Essere un difensore aggressivo fa parte del mio DNA» Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. Cosa ha detto! Udinese, Gianpaolo Pozzo racconta: «Si parlava di 300 milioni ma non vogliamo vendere.Dico questo sul futuro di Solet e Davis» Nuovo stadio Cagliari, giornata chiave in Consiglio comunale: attese decisioni importanti. Ultime Juventus, allarme seconde linee: sette giocatori completamente spariti dalle rotazioni di Spalletti! Il focus Pulisic via dal Milan a fine stagione? L’americano esce allo scoperto e svela tutta la verità sul suo futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Morto Gino Paoli, ci lascia uno dei pilastri assoluti della musica leggera italiana. Il ricordo del Genoa

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È morto all'età di 91 anni il cantautore Gino #Paoli. “Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha comunicato la famiglia, chiedendo la massima riservatezza. Nato a Monfalcone nel 1934 ma adottato e cresciuto nella sua - facebook.com facebook

Gino Paoli è morto: addio al cantautore che ha rivoluzionato la musica italiana - la Repubblica x.com