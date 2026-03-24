Morte Gino Paoli il VIDEO di Sapore di sale la canzone composta dall' artista nel 1963 vincitrice di un disco d' oro
È morto oggi a 91 anni Gino Paoli, uno dei cantautori italiani più noti. Nel 1963 ha scritto e interpretato
La canzone è stata pubblicata nel 1963, e da allora ha fatto da colonna sonora a tantissime estati italiane, diventando un vero e proprio cult Si è spento oggi all'età di 91 anni Gino Paoli, uno dei maggiori artisti italiani della storia. Tra le sue canzoni diventate parte della tradizione it. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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