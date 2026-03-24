La Rai ha annunciato modifiche alla programmazione dei giorni 25 e 26 marzo in seguito alla scomparsa di un noto cantautore italiano, morto all'età di 91 anni. La decisione arriva dopo che l'artista ha avuto un ruolo significativo nella storia musicale e culturale del paese. Le variazioni sono state comunicate ufficialmente dalla rete pubblica senza ulteriori dettagli sui contenuti delle trasmissioni sostitutive.

La morte di Gino Paoli spinge la Rai a cambiare programmazione per celebrare un grandissimo artista. Il cantautore, scomparso all’età di 91 anni, ha segnato la storia della musica e la cultura del nostro paese in modo indelebile, lasciando il segno. Come cambia la programmazione Rai. Proprio per questo Rai Cultura ha deciso di rivoluzionare il palinsesto di Rai Storia per rendere onore a Gino Paoli il 25 e il 26 marzo. Dalle interviste private, ai racconti, passando per i filmati televisivi degli anni Settanta sino ai concerti, l’archivio Rai nasconde la storia di Gino Paoli. Una storia che merita di essere raccontata. Partiamo da mercoledì 25 marzo quando andrà in scena Biografie – Gino Paoli, il cielo in una nota alle 11. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morte Gino Paoli, cambia la programmazione Rai del 25 e 26 marzo

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