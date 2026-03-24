Montepaschi ribaltone in vista Palermo candidato unico del cda

Il consiglio di amministrazione di Montepaschi si riunirà di nuovo domani per discutere il futuro di Luigi Lovaglio. La decisione definitiva sulla sua posizione è stata rimandata, mentre a Palermo è stato designato come unico candidato per il consiglio di amministrazione. La seduta di oggi si è conclusa senza esiti definitivi, con l’attenzione che rimane puntata sulla prossima riunione.

Roma, 24 marzo 2026 – Il verdetto definitivo su Luigi Lovaglio slitta a domani, quando tornerà a riunirsi il cda di Mps. Ma il board della banca senese ha deciso di giocare la carta dell’attuale amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, all’assemblea del 15 aprile. Sarà lui il candidato unico nella lista del Consiglio per la poltrona di ad, attualmente occupata da Lovaglio. Una scelta non casuale. A far pendere dalla sua parte la bilancia dei consensi è soprattutto la solida esperienza finanziaria maturata negli anni. E il forte apprezzamento di cui gode presso i fondi internazionali, costruito anche durante la sua esperienza alla guida di Acea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Montepaschi, ribaltone in vista. Palermo candidato unico del cda Articoli correlati Mps: cda indica Fabrizio Palermo come unico candidato al ruolo di ad. Il manager alla sfida di Rocca SalimbeniIl cda di Mps ha indicato Fabrizio Palermo come unico candidato per il ruolo di Ad in vista della prossima assemblea dell’istituto, fissata il 15... Leggi anche: Alta tensione nel cda del Montepaschi