Montepaschi braccio di ferro con Lovaglio
A Siena volano gli stracci. La decisione di Luigi Lovaglio di accettare la candidatura in una lista alternativa per il rinnovo del cda di Montepaschi, dopo l’esclusione da quella ufficiale, innesca un braccio di ferro con il board presieduto da Nicola Maione, che dopo la riunione fiume di ieri sera ora valuta il ritiro delle deleghe all’amministratore delegato. Una mossa che segnerebbe un’escalation nello scontro interno alla banca. Secondo fonti vicine al dossier, Lovaglio avrebbe spiegato di aver deciso solo nelle ultime ore, a ridosso della scadenza di sabato, di accettare la proposta di candidarsi nella lista alternativa presentata tramite PLT Holding. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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