Tempo di lettura: 2 minuti Non cerca alibi a fine gara mister Floro Flores dopo il ko di Monopoli che ha messo fine ad una lunghissima striscia di 17 risultati positivi per il Benevento. Il contemporaneo 1-1 del Catania contro il Casarano ha reso meno indolore la sconfitta in Puglia con i sanniti a +11 sugli etnei e contro il Cosenza sarà necessario riscattarsi subito. Queste le parole di Floro Flores. TRAGUARDO – “Non possiamo permetterci di smettere di giocare. Ma ci sta. La squadra sente il traguardo. Prendiamo questa sconfitta e andiamo a casa. Bisogna dare di più. Tumminello out? Come Prisco ha avuto dei problemi intestinali. Ma non mi voglio appellare a queste situazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Monopoli-Benevento, Floro Flores: “Gara non alla nostra altezza, niente scusanti”

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