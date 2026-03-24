Monopattino rubato in una rapina ma il gps rintraccia il mezzo | uomo denunciato per ricettazione

Tutto era partito con una rapina a opera di due giovani: alla vittima erano stati rubati anche soldi e smartphone. Il dispositivo di geolocalizzazione ha consentito ai Carabinieri di recuperare il monopattino Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Russi hanno denunciato un uomo poiché ritenuto essere colpevole del reato di ricettazione. Il tutto è iniziato quando, nello scorso mese di gennaio, nei pressi di un locale notturno dei lidi ravennati, un minorenne è stato vittima di una rapina a opera di due giovani che lo avevano aggredito fisicamente e gli avevano rubato uno smartphone e un monopattino elettrico del valore di circa 800 euro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Un piccolo aiuto a Terry, un grande papà. 4 figli, a lavoro a piedi perché gli avevano rubato il monopattino. Lo abbiamo aiutato. E domenica tutti al “Pranzo per amore!” de Il sorriso di Daniela Le mani che aiutano sono più sante delle labbra che pregano. C'è u - facebook.com facebook

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