Monaldi sotto ispezione: la Regione Campania indaga su protocolli obsoleti e carenze organizzative dopo il decesso del piccolo Domenico Caliendo. Il Monaldi di Napoli è sotto la lente d'ingrandimento della Regione Campania. È infatti iniziata ufficialmente l'ispezione straordinaria disposta per fare luce sulle circostanze che hanno portato al decesso del piccolo Domenico Caliendo, avvenuto a seguito del trapianto di un organo che sarebbe risultato danneggiato. Il team ispettivo, inviato su mandato della presidenza regionale, ha il compito di passare al setaccio l'intera struttura organizzativa del polo ospedaliero per accertare eventuali falle procedurali o mancanze nella gestione delle emergenze. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Monaldi: al via l’ispezione straordinaria della Regione dopo la tragedia del piccolo Domenico

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