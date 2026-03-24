Il tabellone degli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Miami vede il tennista italiano affrontare un avversario considerato tra i più credibili per la sfida. Recentemente, è stato commentato che la vicenda relativa al Clostebol non rappresenterà mai un elemento negativo nella carriera del giocatore. La competizione prosegue con i match che si svolgono nel rispetto delle regole stabilite dalla manifestazione.

Il tabellone dell’ATP Masters 1000 di Miami si è allineato agli ottavi di finale, e Jannik Sinner, dopo la vittoria della scorsa notte, tornerà in campo già questa sera: nella puntata di TennisMania appena andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato del prossimo avversario dell’azzurro, del modo di stare in campo del numero 2 del mondo, e delle possibilità di arrivare in fondo al torneo. Non prima delle ore 21.00 italiane ci sarà la sfida contro lo statunitense Alex Michelsen: “ Sarà un bel test per Sinner, ma non mi spaventa, soprattutto per il Sinner che sto vedendo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Vedo un solo avversario credibile per Sinner a Miami. La vicenda Clostebol non sarà mai una macchia”

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