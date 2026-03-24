Attimi di paura pura, di quelli che lasciano il segno e fanno tremare anche a distanza di ore. Micol Olivieri ha condiviso con grande emozione quanto accaduto al figlio più piccolo, protagonista di un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Una situazione improvvisa, consumata in pochi istanti davanti casa, che ha riportato l’attenzione su quanto possano essere pericolosi anche i contesti più familiari. Micol Olivieri racconta la tragedia sfiorata dal figlio: i fatti. A raccontare l’accaduto è stata la stessa Micol Olivieri, ancora visibilmente scossa per quanto vissuto. «Qui fuori corrono tutti come dei pazzi, io ho visto la Smart che arrivava, Samuel stava per attraversare la strada e questo con l’auto, come un pazzo, gli ha fatto il pelo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Momenti di terrore per Micol Olivieri: il figlio ha rischiato di essere investito, un’auto stava per colpirlo

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