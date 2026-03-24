La morte di Gino Paoli, cantante e compositore di 91 anni, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social media. Tra le reazioni, Mogol ha definito Paoli

È grande il cordoglio per la morte di Gino Paoli. L'amato cantautore si è spento all'età di 91 anni e sono tanti, tantissimi i ricordi e gli omaggi comparsi sui social. Amici, colleghi, fan: tutti uniti per ricordare uno degli artisti più importanti della storia della canzone italiana. Uno dei primi messaggi è stato quello del paroliere Mogol: "Mi dispiace immensamente. Era un caro amico, molto, molto caro. È stato un grandissimo autore e compositore. A parte la sua bravura come interprete, vorrei che fosse ricordato soprattutto come un autore e compositore di primo piano". A proposito de "Il cielo in una stanza" ha poi aggiunto: “Dato che era un mio caro amico, presi questo brano capolavoro che lui scrisse, che contiene versi indimenticabili come 'il cielo non ha più pareti ma alberi', e lo feci sentire a Mina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mogol: "Un caro amico". Salvini: "Un grandissimo"

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