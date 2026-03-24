Il futuro di Luka Modric resta avvolto nell’incertezza. Non solo a Milanello, ma anche in Spagna, dove il centrocampista ha scritto pagine importanti con il Real Madrid, si continua a discutere delle sue prossime mosse. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il croato non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio destino. Il contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, ma Modric ha a disposizione un’opzione per prolungare l’accordo. Al momento, però, il giocatore non ha comunicato le sue intenzioni al club. Sul tavolo restano diverse possibilità: continuare in rossonero per un’altra stagione, provare una nuova esperienza o chiudere la carriera dopo il Mondiale con la Croazia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modric, decisione rinviata: dalla Spagna le ultime sul rinnovo con il Milan

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