Modena guarda a Verona per portare a casa il martello Sani

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Intanto iniziano a perfezionarsi le ultime mosse di mercato che stanno definendo la rosa della Modena Volley 20262027. Il fronte più aperto è quello che porta a Francesco Sani, e più in generale è il doppio canale in entrata e uscita con Verona quello su cui Alberto Casadei è più impegnato: l’interesse di Modena per il martello italiano, e di Sani per Modena, è acclarato. Molto probabile che all’interno delle operazioni sul Brennero (Buchegger andrà a giocare alla Rana, ad esempio), si consumi anche lo scambio tra Simone Anzani, che tornerà a Verona, e Lorenzo Cortesia, oggi in pole position se lo scambio si farà rispetto a Marco Vitelli.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

modena guarda a verona per portare a casa il martello sani
© Ilrestodelcarlino.it - Modena guarda a Verona per portare a casa il martello Sani

Articoli correlati

Grottazzolina-Modena 0-3: Ortenzi soddisfatto, Giuliani guarda già al derby con VeronaUn'ultima giornata di campionato infrasettimanale si conclude con grande intensità e un senso di conclusione nella stagione di Superlega, mentre le...

Leggi anche: Verona, Stefani: “Portare il Veneto nel mondo”. Inaugurato il nuovo terminal partenze “Progetto Romeo”

Contenuti utili per approfondire Modena guarda

Discussioni sull' argomento Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: programma e dove vedere gara 4 dei quarti, Milano e Modena provano ad allungare la serie; Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere gara 3 dei quarti di finale; Genoa, occhi su Tonoli del Modena: ieri osservatori al Braglia; Playoff Superlega | Milano e Modena all’ultima chiamata Verona e Piacenza per chiudere la serie dei quarti.

modena guarda a veronaModena guarda a Verona per portare a casa il martello SaniIntanto iniziano a perfezionarsi le ultime mosse di mercato che stanno definendo la rosa della Modena Volley 2026/2027. Il ... ilrestodelcarlino.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.