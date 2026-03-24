Intanto iniziano a perfezionarsi le ultime mosse di mercato che stanno definendo la rosa della Modena Volley 20262027. Il fronte più aperto è quello che porta a Francesco Sani, e più in generale è il doppio canale in entrata e uscita con Verona quello su cui Alberto Casadei è più impegnato: l’interesse di Modena per il martello italiano, e di Sani per Modena, è acclarato. Molto probabile che all’interno delle operazioni sul Brennero (Buchegger andrà a giocare alla Rana, ad esempio), si consumi anche lo scambio tra Simone Anzani, che tornerà a Verona, e Lorenzo Cortesia, oggi in pole position se lo scambio si farà rispetto a Marco Vitelli.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena guarda a Verona per portare a casa il martello Sani

Articoli correlati

Grottazzolina-Modena 0-3: Ortenzi soddisfatto, Giuliani guarda già al derby con VeronaUn'ultima giornata di campionato infrasettimanale si conclude con grande intensità e un senso di conclusione nella stagione di Superlega, mentre le...

Leggi anche: Verona, Stefani: “Portare il Veneto nel mondo”. Inaugurato il nuovo terminal partenze “Progetto Romeo”

Contenuti utili per approfondire Modena guarda

Discussioni sull' argomento Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: programma e dove vedere gara 4 dei quarti, Milano e Modena provano ad allungare la serie; Playoff di pallavolo maschile di Superlega 2025/26: calendario, programma, orari e dove vedere gara 3 dei quarti di finale; Genoa, occhi su Tonoli del Modena: ieri osservatori al Braglia; Playoff Superlega | Milano e Modena all’ultima chiamata Verona e Piacenza per chiudere la serie dei quarti.

Modena guarda a Verona per portare a casa il martello SaniIntanto iniziano a perfezionarsi le ultime mosse di mercato che stanno definendo la rosa della Modena Volley 2026/2027. Il ... ilrestodelcarlino.it

Il Genoa guarda in casa Modena, a caccia di rinforzi. Per il club rossoblu ieri erano presenti al Braglia alcuni emissari, nel mirino il difensore Daniel Tonoli, protagonista di prestazioni importanti nel campionato di Serie B. Al momento il Modena non sembra int facebook