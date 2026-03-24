Modena accoglie una nuova Bottega Storica il riconoscimento al Chicco d' Oro di via Selmi

Da modenatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Consegnata la targa dal sindaco Mezzetti e dall’assessore Bortolamasi. Il locale entra nell’Albo che tutela le attività simbolo della cultura cittadina Da questa mattina il pastificio e gastronomia Il Chicco d’Oro entra ufficialmente a far parte dell’Albo comunale delle "botteghe storiche" di Modena, ricevendo la targa che ne attesta il valore e la continuità nel tempo. A consegnarla sono stati il sindaco Massimo Mezzetti e l’assessore al Centro Storico Andrea Bortolamasi, riconoscendo pubblicamente una storia lunga oltre mezzo secolo e profondamente intrecciata con la vita della città. A due passi da Piazza Grande, sotto il portico di via Francesco Selmi, al civico 27, Il Chicco d’Oro è attivo dal 1968 e rappresenta da allora un punto di riferimento per generazioni di modenesi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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