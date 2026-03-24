Mobilità soluzioni hi-tech per aree rurali | finanziamenti fino a 75mila euro

È stata avviata una chiamata europea destinata a sostenere progetti di mobilità nelle zone rurali. L'iniziativa, promossa dall’Agenzia Spaziale Europea, offre finanziamenti fino a 75.000 euro per lo sviluppo di applicazioni e servizi che utilizzano tecnologie spaziali. L’obiettivo è migliorare i sistemi di trasporto in aree meno urbanizzate attraverso soluzioni innovative e hi-tech.

È aperta la call Rural Transportation Networks, promossa dall’ European Space Agency (ESA), con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di applicazioni e servizi basati su tecnologie spaziali per migliorare i sistemi di trasporto nelle aree rurali. L’iniziativa invita imprese e organizzazioni a presentare proposte progettuali che utilizzino dati satellitari e soluzioni innovative per affrontare le principali sfide della mobilità nelle zone meno connesse, come la limitata infrastruttura, la bassa densità abitativa e gli ostacoli geografici. I progetti selezionati potranno beneficiare di un finanziamento fino al 75% dei costi, per un massimo di 75. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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