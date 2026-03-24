Mobilità 2026 ricongiungimento | in quale caso si è vincolati al comune specifico come prima preferenza?

Nel question time del 19 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Stefano Cavallini di ANIEF sono state affrontate problematiche relative alle domande di mobilità del personale docente. L’attenzione è posta su modalità e tempistiche, con la possibilità di inoltro fino al 2 aprile tramite Istanze online. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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