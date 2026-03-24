"Sono veramente inferocito. Abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione, probabilmente la migliore, creando un numero impressionante di occasioni da gol, e alla fine abbiamo ottenuto un pareggio che ci va strettissimo e dovendo condividere la seconda posizione con il Viareggio". Non prova nemmeno a mascherare l’amarezza Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo l’1-1 casalingo ottenuto contro il Belvedere Calcio. Un pareggio che sa di beffa e che fa rimanere gli amaranto in seconda posizione nel girone A di Eccellenza, a quota 53 punti, ora però in compagnia delle ‘zebre’ viareggine, appena prima della lunga sosta del campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mister Settesoldi non molla: "Nostro il secondo posto"

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