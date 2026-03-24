missili iraniani hanno colpito tel aviv

I fatti del giorno, in breve Missili iraniani hanno colpito Israele;. l'Iran ha negato l'esistenza di colloqui indiretti per ridurre l’escalation;. il Pentagono avrebbe preso in considerazione la possibilità di impiegare truppe aviotrasportate in Iran.. Missili iraniani hanno colpito Israele. Nelle ultime ore l’Iran ha lanciato nuove ondate di missili verso Israele. Sono state colpite aree del nord del paese. Sono stati segnalati danni ad abitazioni ma nessuna vittima. Missili iraniani hanno colpito anche il centro di Tel Aviv: sei persone sono rimaste ferite. Colloqui per terminare la guerra?. Le autorità iraniane hanno respinto le affermazioni del presidente statunitense Donald Trump su presunti colloqui indiretti per ridurre l’escalation, definendole fake news. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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I missili iraniani possono colpire l'Italia

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