Ravenna, 24 mar. (Adnkronos) - Mancano pochi giorni alla nuova stagione di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia. L'appuntamento è fissato per giovedì 2 aprile alle 10.30, quando i cancelli torneranno ad aprirsi dando il via a una stagione ricca di spettacoli, attrazioni e novità pensate per tutte le età. Il 2026 si apre sotto il segno dei riconoscimenti: il parco ha infatti conquistato importanti premi ai Parksmania Awards, considerati gli “Oscar” dei parchi divertimento. Nickelodeon Land è stata premiata come Miglior Nuova Attrazione Family, mentre lo spettacolo Pinocchio ha ottenuto il titolo di Miglior Show Indoor. A questi si aggiunge il riconoscimento dei Tiqets Remarkable Venue Awards, che hanno proclamato Mirabilandia Best Family Experience. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia, si avvicina l'apertura della stagione 2026

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