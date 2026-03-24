Minacciata di stupro a Milano dopo aver chiesto di liberare un passo carrabile | denunciato un uomo
Fanpage.it ha visionato la denuncia sporta da una ragazza di 30 anni minacciata di stupro dal proprietario di un'auto a cui aveva chiesto di spostare il mezzo parcheggiato su un passo carrabile in via Tadino a Milano, zona Porta Venezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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