Minacciata di stupro a Milano dopo aver chiesto di liberare un passo carrabile | denunciato un uomo

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanpage.it ha visionato la denuncia sporta da una ragazza di 30 anni minacciata di stupro dal proprietario di un'auto a cui aveva chiesto di spostare il mezzo parcheggiato su un passo carrabile in via Tadino a Milano, zona Porta Venezia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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