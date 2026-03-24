Nella giornata di oggi, una scritta intimidatoria è apparsa in via Scipione dal Ferro a Bologna, con il messaggio: “Meloni attenta, a piazzale Loreto c’è ancora posto”. Il Comune ha immediatamente rimosso la scritta, dopo averla denunciata. La frase si riferisce alla presidente del Consiglio e ha suscitato condanne da parte di un partito politico.

Dopo una giornata di denunce e di polemiche, il Comune di Bologna ha provveduto a far cancellare la scritta “M eloni attenta, a piazzale Loreto c’è ancora posto”, apparsa oggi in via Scipione dal Ferro nel capoluogo emiliano. La presenza della scritta era stata denunciata da diversi esponenti di Fratelli d’Italia. Nelle scorse ore Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del sindaco Matteo Lepore, nell’esprimere solidarietà alla premier a nome dell’amministrazione aveva annunciato che il Comune aveva già disposto l’immediata rimozione della scritta, che è effettivamente stata tolta dal muro su cui campeggiava. Minacce alla Meloni, la condanna di FdI. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Minacce alla Meloni su un muro di Bologna: “Finirai a piazzale Loreto”. La condanna di FdI

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